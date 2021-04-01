Юсин: есть ощущение, что сериал с крутым парнем на Банковой подходит к концу

Украинские власти, запретив ввоз в страну с 10 апреля несколько дополнительных категорий товаров из России, фактически ввели новые экономические санкции, не употребив, правда, самого этого слова.

Украинские власти, запретив ввоз в страну с 10 апреля несколько дополнительных категорий товаров из России, фактически ввели новые экономические санкции, не употребив, правда, самого этого слова.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает обозреватель издания «Коммерсант», политолог Максим Юсин, который отметил, что Москва время не давала Киеву никакого повода для подобных ограничений, но украинскому президенту Владимиру Зеленскому не нужны причины для новых антироссийских санкций.

Зеленский, по словам Юсина, обживается в новом образе «главного украинского патриота», пытаясь затмить националистов из партии «Свобода» и своего предшественника на посту президента Украины Петра Порошенко, с его Томосом.

«С 10 апреля прекращается ввоз в страну из России пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, газетной бумаги, картона, инструментов для бурения и тележек, упаковочных пакетов, туалетной бумаги, салфеток и так далее», — сообщает политолог.

По его словам, Зеленский вошел во вкус и распробовал «крутость» введения санкций против Кремля и проведения обысков у якобы «пророссийских экспертов и политологов. Тем более, что он уверен в том, что Москва не предпримет в ответ никаких болезненных для Украины или для него лично мер, а значит можно и дальше совершать эффектные демарши против России.

«И вот здесь возникает вопрос, на который хотелось бы найти ответ, — почему?, — интересуется Максим Юсин. — Я все жду, когда в ответ на откровенно вызывающие шаги и заявления украинских властей Россия в свою очередь запретит продавать на Украину что-либо из того, что ей необходимо чуть больше, чем картон, упаковочные пакеты и туалетная бумага».

Например, по словам эксперта, Россия могла бы запретить проставлять Украине бензин, или ядерное топливо для Атомных электростанций. Но пока подобных мер со стороны Москвы нет, получается, что Киев ведет игру в одни ворота.

«Не надоело? Видимо, еще не всем и не до конца. Но возникает ощущение, что чаша терпения постепенно наполняется. Что она уже почти переполнена. И что сериал, в котором главную роль играет крутой парень на Банковой, безнаказанно дразнящий терпеливого русского медведя, подходит к концу», — заключает Максим Юсин.

Напомним, на протяжении последних месяцев президент Украины Владимир Зеленский неоднократно на разных уровнях говорил о якобы идущей подготовки новой встречи с лидерами стран «Нормандской четверки», а также о том, что, если «нормандский формат» по какой-то причине не соберется, он готов встретиться с президентами России и Франции, а также с канцлером ФРГ по-отдельности.

Однако, накануне стало известно о прошедшей онлайн-встрече лидеров «евротройки» - России, Франции и Германии, в ходе которой Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, в числе других актуальных вопросов, обсудили и украинскую ситуацию. При этом Украину не пригласили к участию в переговорах, и это вызвало возмущение Киева.