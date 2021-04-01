Росгвардия назвала профессиональной операцию спецназа в Подмосковье

Спецназ профессионально провел спецоперацию в Мытищах, где ранее пенсионер забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу по полиции.

Спецназ профессионально провел спецоперацию в Мытищах, где ранее пенсионер забаррикадировался в коттедже и открыл стрельбу по полиции.

Неважно, сколько длится спецоперация, когда нет таких факторов, как заложники, раненые или погибшие. Многие эксперты положительно оценили действия бойцов спецназа. Об этом рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что сотрудники предприняли все возможное, чтобы гражданские люди не получили ранений. Накануне утром пенсионер из поселка Новые Вешки Владимир Барданов начал вести стрельбу по полицейским, которые пришли для осмотра дома по подозрению в незаконном обороте оружия. Мужчина забаррикадировался на верхних этажах коттеджа. Для предотвращения опасных последствий на место прибыли спецподразделения Росгвардии.