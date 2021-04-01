Общенациональный карантин вводят по всей Франции

Локдаун, действующий лишь в 19 регионах Франции, будет расширен с 3 апреля на всю страну.

Локдаун, действующий лишь в 19 регионах Франции, будет расширен с 3 апреля на всю страну.

Карантин будет введен на четыре недели. В стране также сохранится действие комендантского часа. Все школьные занятия на следующей неделе перенесены в формат онлайн. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.

Всего во Франции за время пандемии было выявлено более 4,6 млн случаев коронавирусной инфекции. От последствий заболевания скончались около 95 тысяч человек. За 30 марта в стране было зафиксировано более 30 тысяч инфицированных жителей.