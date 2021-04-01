Погребинский: Путин мог передать Макрону и Меркель сообщение для их «подопечного»

Сам факт того, что лидеры «евротройки» – Германии, Франции и России – провели разговор об Украине, не пригласив на него саму Украину, мог создать в Киеве «нервозную атмосферу».

Сам факт того, что лидеры «евротройки» – Германии, Франции и России – провели разговор об Украине, не пригласив на него саму Украину, мог создать в Киеве «нервозную атмосферу».

Такое мнение высказал директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя газете «Взгляд» итоги трехсторонних переговоров, которые накануне проведи в онлайн-формате лидеры России, Франции и Германии – Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

По мнению украинского политолога, готовность российского президента обсуждать ситуацию на Украине с лидерами Франции и Германии указывает на то, что Владимир Путин имел для этого причины и поднимал в разговоре темы, о которых потом не будет рассказано в официальных пресс-релизах.

Возможно, президент РФ согласился на эти переговоры потому, что Киев в последнее время стягивает войска и военную технику к линии соприкосновения в Донбассе, предположил Погребинский. Может быть, Владимир Путин хотел донести до Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона какую-то информацию, которая никогда не будет опубликована, добавил эксперт.

«Он (президент РФ) мог просить представителей Парижа и Берлина передать своему "подопечному", что если он дернется, то ему мало не покажется. Возможно, после этого они разговаривали с главой Украины и передали ему соображения Путина», – поделился своим мнением Михаил Погребинский.

Также киевский политолог напомнил, что в начале текущей недели в Верховной раде шел процесс оглашения готовности Украины к войне. По его словам, главнокомандующий украинских вооруженных сил Руслан Хомчак нагнетает обстановку в Киеве, заявляя о «стягивании российских войск к украинской границе».

«Возможно, разговоры об Украине без участия Украины кого-то напугали в Киеве и создали нервозную атмосферу», — заключил Погребинский.

Напомним, онлайн-встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель состоялась во вторник, 30 марта.

В ходе переговоров, как сообщается на сайте Кремля, стороны обсудили пандемию коронавируса и перспективы регистрации в Евросоюзе российской вакцины от COVID-19 – «Спутник V» и последующие поставки препарата.

Также участники переговоров уделили внимание ситуации в Донбассе. В частности, российский лидер напомнил о необходимости выполнения Киевом обязательств, взятых на себя по итогам достигнутых ранее договоренностей, а именно: вступить в прямой диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик, и вернуться исполнению соглашения о прекращении огня.