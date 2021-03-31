Правительство приняло новые правила выплат для семей с детьми до семи лет

Правительство утвердило новые правила назначения пособий для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Правительство утвердило новые правила назначения пособий для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Выплаты будут назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума определенного региона. Новые правила сделают распределение выплат более адресным. В прошлом году пособие выдавалось в размере 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка.

В этом году выплата будет назначаться в размере 75 процентов регионального МРОТ, если при выдаче пособия с суммой в размере 50 процентов прожиточного минимума в регионе среднедушевой доход семьи не достигнет данного показателя. Семьи, у которых среднедушевые доходы не вырастут до уровня прожиточного минимума при увеличении размера пособия, будут получать выплаты в размере 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка.