Москва пообещала не закрывать знаменитый универсам "Елисеевский"

Столичный универсам "Елисеевский" планируют сохранить для гостей и жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества столицы.

Столичный универсам "Елисеевский" планируют сохранить для гостей и жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества столицы.

По словам представителей ведомства, местная достопримечательность является объектом культурного наследия федерального значения. Помещение гастронома находится в собственности города, одновременно являясь причиной судебных разбирательств арендатора. В правительстве сообщили, что уникальный объект намерены сохранить в ведении столицы.

Московские власти подчеркнули, что несмотря на то, кто будет являться собственником, с ним в обязательном порядке будет заключен договор с условием обязательного сохранения предприятия "Елисеевский" в статусе памятника архитектуры, передает "Агентство городских новостей "Москва"".