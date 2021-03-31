СОМБ обратился к Guardian с требованием опровергнуть фейки о российских инструкторах в ЦАР

Российские инструкторы в ЦАР находятся по официальному приглашению властей и занимаются обучением местной армии, не принимая никакого участия в боевых действиях со стороны ЦАР.

Российские инструкторы в ЦАР находятся по официальному приглашению властей и занимаются обучением местной армии, не принимая никакого участия в боевых действиях со стороны ЦАР.

Британское издание The Guardian со ссылкой на доклад экспертов ООН опубликовало материал с обвинениями российских инструкторов в ЦАР в нарушении прав человека. После этого представитель "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) Александр Иванов обратился с официальным письмом к главному редактору Кэтрин Софи Винер с требованием опровергнуть бездоказательные заявления журналистов. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Иванов заявил, что первоочередным долгом журналиста является уважение правды и права общества знать истину, который прописан в Декларации принципов поведения журналистов, принятой на Втором Всемирном Конгрессе Международной Федерации журналистов в 1954 году. Иванов подчеркнул, что никаких "российских наемников" в ЦАР нет, а подобная информация не соответствует действительности.