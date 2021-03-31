Новым мэром Грозного назначили Хас-Магомеда Кадырова

Хас-Магомед Кадыров назначен главой Грозного. Его кандидатуру поддержали депутаты городской думы. Информацию об этом сообщили СМИ.

Хас-Магомед Кадыров назначен главой Грозного. Его кандидатуру поддержали депутаты городской думы. Информацию об этом сообщили СМИ.

Хас-Магомед Кадыров ранее исполнял обязанности главы столицы Чечни. Он также является братом главы Чечни Рамзана Кадырова.

"По результатам тайного голосования Грозненская городская дума решила: назначить на должность мэра города Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича", — говорится в решении, опубликованном на сайте думы.

Новый мэр Грозного ранее руководил городской полицией, он имеет звание младшего лейтенанта.