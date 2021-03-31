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21:14   31 Марта 2021
Политика

Новым мэром Грозного назначили Хас-Магомеда Кадырова

Новым мэром Грозного назначили Хас-Магомеда Кадырова

Хас-Магомед Кадыров назначен главой Грозного. Его кандидатуру поддержали депутаты городской думы. Информацию об этом сообщили СМИ.

Хас-Магомед Кадыров ранее исполнял обязанности главы столицы Чечни. Он также является братом главы Чечни Рамзана Кадырова.

"По результатам тайного голосования Грозненская городская дума решила: назначить на должность мэра города Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича", — говорится в решении, опубликованном на сайте думы.

Новый мэр Грозного ранее руководил городской полицией, он имеет звание младшего лейтенанта.

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#мэр #грозный #Хас-Магомед Кадыров

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