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20:57   31 Марта 2021
Экономика

Систему контроля за движением древесины запустят в России с июля

Систему контроля за движением древесины запустят в России с июля

Информсистему, которая позволит осуществлять контроль за передвижением древесины, сейчас готовят к запуску, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Сейчас информационная система ЛесЕГАИС находится на стадии доработки. С участием лесопромышленников проводятся тестирования функциональных возможностей, которые обеспечивают прослеживаемость движения сырья. Обязательной для использования в России система станет с 1 июля, сообщает сайт 360.tv.ru.

Абрамченко также напомнила о принятии в феврале федерального закона о цифровизации лесного комплекса. Инициативой введен цифровой лесной реестр в рамках единой федеральной информационной системы. В нем будут храниться количественные и качественные характеристики леса и земель лесного фонда.

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#лес #контроль #древесина #абрамченко #ЛесЕГАИС

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