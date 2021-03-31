Борис Грызлов обвинил Киев в скрытности перед украинцами в вопросе Донбасса

Киев продолжает скрывать свою настоящую позицию от украинцев и настаивает на секретности в вопросе Донбасса. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Киев продолжает скрывать свою настоящую позицию от украинцев и настаивает на секретности в вопросе Донбасса. Об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Представитель РФ оценил политическую репутацию Украины в переговорном процессе и назвал ее "близкой к нулю". По его словам, Киев занял неконструктивную позицию. Украинская делегация предпочитает прямо не отвечать на вопросы, подчеркнул Грызлов. Однако Киев требует секретного режима переговоров.

Полпред отметил влияние политической репутации Украины на работу контактной группы и другие переговорные форматы. Диалог о будущем статусе Донбасса не начинался с марта 2015 года, добавил Грызлов в беседе с журналистами.