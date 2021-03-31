Арестованного по делу о взятке министра здравоохранения отправили в отставку

Глава Республики Алтай подписал указ об освобождении министра Сергея Коваленко от занимаемой должности, обвиняемого в крупном взяточничестве.

Глава Республики Алтай подписал указ об освобождении министра Сергея Коваленко от занимаемой должности, обвиняемого в крупном взяточничестве.

Глава региона пояснил, что отстраняет министра здравоохранения из-за "утраты доверия". По данным следствия, на скамье подсудимых Коваленко оказался по обвинению в коррупционном сговоре с группой лиц. Они регулярно в течение года получали взятки за заключение различных госконтрактов, в числе которых было и "общее покровительство". Так, чиновник получил более 4,5 млн рублей.

Он был заключен под стражу до 9 мая по ходатайству следствия. СК возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статье о получении взятки. Глава Алтая назначил в качестве врио главы минздрава заместителя Коваленко Анну Григорян.