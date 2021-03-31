Украинский депутат исключил участие НАТО в наступлении на Донбасс

НАТО не будет воевать в Донбассе на стороне Украины, уверен депутат Верховной рады Олег Волошин.

НАТО не будет воевать в Донбассе на стороне Украины, уверен депутат Верховной рады Олег Волошин.

Парламентарий от политической силы "Оппозиционная платформа — За жизнь" предположил, что может произойти в случае начала полномасштабных боевых действий на юго-востоке Украины, сопоставимых с боями 2015 года. Неизвестно, как стороны будут вести переговоры, однако США и союзники по Североатлантическому альянсу явно не поддержат Украину, считает он.

"Рисковать жизнями миллионов своих граждан ради Украины в Вашингтоне никто не станет", — заявил Волошин.

Военная операция против ЛДНР была начата Киевом в 2014 году. Жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Несмотря на периоды затишья, зимой 2021 года в Луганске и Донецке заявили о повышенной активности ВСУ на линии соприкосновения, обстрелах и переброске украинской бронетехники ближе к позициям войск.