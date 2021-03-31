Леонков: США похожи на слона с ослиными мозгами в посудной лавке

Китай в очередной раз продемонстрировал Соединенным Штатам Америки, что тайваньский вопрос не находится в компетенции Вашингтонского обкома», тем более, что Штаты постепенно утрачивают контроль над миром.

Китай в очередной раз продемонстрировал Соединенным Штатам Америки, что тайваньский вопрос не находится в компетенции Вашингтонского обкома», тем более, что Штаты постепенно утрачивают контроль над миром.

Такое мнение в Telegram-канале «Мадуро – не дура» высказал известный российский военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя сообщение NBC News о том, что растущая военная мощь Китая ставит под сомнение возможность США защитить Тайвань.

Ранее новостной американский телеканал привел слова бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона Дэвида Очманека. В настоящее время экс-чиновник помогает военному ведомству проводить в аналитическом центре RAND Corp военные игры, имитирующие разнообразные боевые ситуации. И, по словам Очманека, в имитированных боях за Тайвань, которые, по условиям игр, США защищают от китайского военного вторжения, Китай все чаще побеждает, а американские войска терпят поражение. Подобные результаты, как отмечает телеканал, «отрезвляют».

Кроме того, NBC News приводит слова уходящего в отставку главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США Филипа Дэвидсона, который предупредил сенаторов о том, что Америка постепенно теряет военное преимущество над Китаем, которым она обладала ранее, и в этой ситуации Пекин может к 2027 году попытаться силой вернуть себе контроль над Тайванем. А также, отметил Дэвидсон, Китай может не применять военную силу для возвращения Тайваня, а добиться этого путем постоянного экономического и военного давления, создающего ощущение, что Вашингтон больше не в состоянии обеспечивать защиту острова.

В случае успеха этой тактики, если Китай сможет подчинить себе Тайвань, это приведет к возникновению шоковой волны в сети альянсов, заключенных ранее Соединенными Штатами Америки с демократическими правительствами азиатских государств, и заставит их усомниться в надежности и защите Вашингтона, заключил Дэвидсон.

Комментируя эти заявления американских военных чиновников, переданные телеканалом NBC News, Алексей Леонков отметил, что Америка, действительно, теряет контроль над миром, и предпринятая главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном попытка говорить с Китаем «на языке силы», во время встречи с главой МИД КНР Ван И на Аляске, закончилась публичной, хот и дипломатичной, поркой со стороны китайской делегации.

Также военный эксперт отметил что у подобной дипломатии есть сильная сторона – это Народно-освободительная армия Китая (НОАК).