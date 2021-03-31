Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия врио губернатора Пензенской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко покинул занимаемый ранее пост сенатора по решению Совета Федерации РФ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко покинул занимаемый ранее пост сенатора по решению Совета Федерации РФ.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Мельниченко за работу и отметила, что он заслужил доверие всех членов палаты.

"Вы оставили очень хороший, добрый след как сенатор, как председатель комитета в истории Совета Федерации. Неслучайно президент РФ оказал вам такое доверие", — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, Мельниченко предстоит "очень ответственный период". Ему необходимо завоевать доверие жителей региона и избраться его главой. Спикер выразила надежду на то, что так и произойдет, поскольку бывший сенатор не понаслышке знаком с проблемами Пензенской области.