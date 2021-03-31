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20:33   31 Марта 2021
Политика

Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия врио губернатора Пензенской области

Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия врио губернатора Пензенской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко покинул занимаемый ранее пост сенатора по решению Совета Федерации РФ.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Мельниченко за работу и отметила, что он заслужил доверие всех членов палаты.

"Вы оставили очень хороший, добрый след как сенатор, как председатель комитета в истории Совета Федерации. Неслучайно президент РФ оказал вам такое доверие", — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, Мельниченко предстоит "очень ответственный период". Ему необходимо завоевать доверие жителей региона и избраться его главой. Спикер выразила надежду на то, что так и произойдет, поскольку бывший сенатор не понаслышке знаком с проблемами Пензенской области.

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#совфед #пензенская область #Мельниченко

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