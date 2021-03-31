ФСБ опубликовала письмо Дзержинского о слежке неизвестных за Сталиным

Столетие Отряда специального назначения ВЧК в ФСБ отметили публикацией архивных документов, среди которых письмо Дзержинского о слежке за Сталиным.

Столетие Отряда специального назначения ВЧК в ФСБ отметили публикацией архивных документов, среди которых письмо Дзержинского о слежке за Сталиным.

Глава ВЧК Феликс Дзержинский в феврале 1925 года написал краткое письмо начальнику Специального отделения при коллегии ОГПУ Абраму Беленькому, в котором упомянул о подозрительных лицах, следивших за Сталиным у театра. Дзержинский попросил установить наблюдение, выяснить и сообщить.

Какой именно театр в тот день посетили Дзержинский и Сталин, не сообщается. Этот и другие документы можно увидеть на официальном сайте Федеральной службы безопасности, которая опубликовала их честь столетия создания Отряда специального назначения ВЧК.