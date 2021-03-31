Мэр Краснодара заявил о планах баллотироваться в Госдуму

Глава Краснодара Евгений Первышов будет баллотироваться в Госдуму РФ с целью привлечь федеральную поддержку для развития города.

Глава Краснодара Евгений Первышов будет баллотироваться в Госдуму РФ с целью привлечь федеральную поддержку для развития города.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поддержал инициативу чиновника.

По мнению Первышова, в настоящее время Краснодар нуждается в серьезной поддержке на федеральном уровне.

"Нужны новые социальные объекты и очистные, городу требуется большая поддержка на федеральном уровне. Хотел бы попробовать свои силы в качестве кандидата в депутаты Государственной думы", — сказал чиновник.

Евгений Первышов стал мэром Краснодара в декабре 2016 года. В прошлом году он возглавлял список "Единой России" на выборах в городскую думу.