Главой Володарского района Брянска назначена Светлана Бледнова

Светлану Бледнову утвердили в должности главы Володарского района Брянска на очередной сессии городского совета. Информацию об этом сообщили местные СМИ.

Светлану Бледнову утвердили в должности главы Володарского района Брянска на очередной сессии городского совета. Информацию об этом сообщили местные СМИ.

Чиновница с августа прошлого года находилась на должности исполняющей обязанности главы Володарского района. Сегодня, 31 марта, горсовет утвердил ее на пост руководителя. До этого Светлана Бледнова являлась заместителем главы района.

Бывший руководитель района Игорь Какадеев подал в отставку в прошлом году по собственному желанию.

Ранее начальник УМВД Брянской области генерал-майор Владислав Толкунов назвал коррупцию важной составляющей своей работы. Видео появилось в соцсетях и породило множество шуток.