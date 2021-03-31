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20:12   31 Марта 2021
Политика

Александр Тюрин покинул пост мэра города Новоаннинский

Александр Тюрин покинул пост мэра города Новоаннинский

Глава Новоаннинского в Волгоградской области Александр Тюрин уволился с должности и перешел на новое место работы. Информацию об этом сообщают региональные СМИ.

Александр Тюрин во вторник, 30 марта, стал заместителем мэра Михайловки. Чиновник руководил городом Новоаннинский с октября 2011 года. До 2014 он был на должности исполняющего обязанности, а затем его избрали градоначальником. В конце 2019 года местные депутаты вновь выдвинули кандидатуру Тюрина на пост мэра.

Бывший глава на новой должности находится в подчинении врио руководителя администрации Михайловки Ларисы Гордиенко. Журналисты допускают, что в дальнейшем место главы муниципалитета может достаться ему.

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#мэр #волгоградская область #тюрин #Новоаннинск

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