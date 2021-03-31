20:12 31 Марта 2021Политика
Александр Тюрин покинул пост мэра города Новоаннинский
Глава Новоаннинского в Волгоградской области Александр Тюрин уволился с должности и перешел на новое место работы. Информацию об этом сообщают региональные СМИ.
Глава Новоаннинского в Волгоградской области Александр Тюрин уволился с должности и перешел на новое место работы. Информацию об этом сообщают региональные СМИ.
Александр Тюрин во вторник, 30 марта, стал заместителем мэра Михайловки. Чиновник руководил городом Новоаннинский с октября 2011 года. До 2014 он был на должности исполняющего обязанности, а затем его избрали градоначальником. В конце 2019 года местные депутаты вновь выдвинули кандидатуру Тюрина на пост мэра.
Бывший глава на новой должности находится в подчинении врио руководителя администрации Михайловки Ларисы Гордиенко. Журналисты допускают, что в дальнейшем место главы муниципалитета может достаться ему.