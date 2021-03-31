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20:08   31 Марта 2021
Политика

Канадские журналисты нашли несостыковки в данных международных инстанций о деле MH17

Канадские журналисты нашли несостыковки в данных международных инстанций о деле MH17

Сотрудники канадского издания CTV News удивились результатам журналистского расследования, связанного с авиакатастрофой пассажирского лайнера MH17 над территорией Украины.

Журналисты обратились для получения данных в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA). Обе структуры пошли изданию навстречу, предоставив интересующую информацию.

"ICAO сообщило нам, что удары ракетами “земля-воздух” по гражданским самолетам крайне редки и что на сегодняшний день не выявлено никаких документально подтвержденных случаев", — говорится в материале.

Однако выводы представителей Международной ассоциации воздушного транспорта оказались диаметрально противоположными. В IATA уверены, что малайзийский лайнер был сбит в результате действий военнослужащих. Настолько разные оценки аналитиков поставили журналистов в тупик.

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#расследование #канада #mh17

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