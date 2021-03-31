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20:23   31 Марта 2021
Политика

Экономист Делягин объяснил, зачем Киев оставил украинцев без российской пшеницы

Экономист Делягин объяснил, зачем Киев оставил украинцев без российской пшеницы

Украина вышла за рамки экономической политики, ограничив ввоз российской пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги и изделий из нее. Такое мнение высказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Соответствующее постановление правительства Украины было опубликовано 31 марта. Оно должно вступить в силу через 10 дней. Согласно документу, перечень запрещенных товаров пополнился моющими поверхностно-активными веществами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.

«Дополнить перечень (запрещенных к ввозу из РФ) такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава», — говорится на официальном сайте кабмина.

Экономист Делягин объяснил, зачем Киев оставил украинцев без российской пшеницы

Кроме того, ограничения коснутся ящиков, коробок, мешков, упаковочных пакетов, веревок из других легированных сталей, инструментов для бурения, тележек и ее частей (оси, колеса).

Киев абсолютно не учитывает невыгодность подобных ограничений. Это производит впечатление «подготовки к войне и внутренней истерики», считает Михаил Делягин.

«С учетом, что они первый раз назвали конфликт на Донбассе украинско-русским и зафиксировали, что это конфликт с Москвой, а не с Донецком и Луганском, чего они старательно избегали предыдущее время. Все это производит впечатление подготовки к войне и нападению уже не на Донбасс, а на Россию непосредственно», — рассказал экономист изданию «ПолитЭксперт»

Торговые отношения Москвы и Киева и так довольно ограничены после государственного переворота на Украине в 2014 году. Россия платит соседке только за транзит газа в Европу, отметил Делягин.

Кабмин Украины с 2016 года ввел эмбарго на ряд российских товаров, список неоднократно расширялся.

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