Украина вышла за рамки экономической политики, ограничив ввоз российской пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги и изделий из нее. Такое мнение высказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Украина вышла за рамки экономической политики, ограничив ввоз российской пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, бумаги и изделий из нее. Такое мнение высказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Соответствующее постановление правительства Украины было опубликовано 31 марта. Оно должно вступить в силу через 10 дней. Согласно документу, перечень запрещенных товаров пополнился моющими поверхностно-активными веществами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.

«Дополнить перечень (запрещенных к ввозу из РФ) такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава», — говорится на официальном сайте кабмина.

Кроме того, ограничения коснутся ящиков, коробок, мешков, упаковочных пакетов, веревок из других легированных сталей, инструментов для бурения, тележек и ее частей (оси, колеса).

Киев абсолютно не учитывает невыгодность подобных ограничений. Это производит впечатление «подготовки к войне и внутренней истерики», считает Михаил Делягин.

«С учетом, что они первый раз назвали конфликт на Донбассе украинско-русским и зафиксировали, что это конфликт с Москвой, а не с Донецком и Луганском, чего они старательно избегали предыдущее время. Все это производит впечатление подготовки к войне и нападению уже не на Донбасс, а на Россию непосредственно», — рассказал экономист изданию «ПолитЭксперт»

Торговые отношения Москвы и Киева и так довольно ограничены после государственного переворота на Украине в 2014 году. Россия платит соседке только за транзит газа в Европу, отметил Делягин.

Кабмин Украины с 2016 года ввел эмбарго на ряд российских товаров, список неоднократно расширялся.