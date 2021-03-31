Украина внесла предложение вернуться к режиму тишины в Донбассе

Украина предлагает вернуться к прекращению огня на юго-востоке страны, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович.

Украина предлагает вернуться к прекращению огня на юго-востоке страны, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович.

Сейчас проходит заседание группы на уровнях глав делегаций. Соответствующее предложение внес представитель Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук. Стороны обсуждают возможность реализации этого предложения, сообщил Арестович в интервью украинским СМИ. Он добавил, что может сообщить некоторую информацию о возможном обмене пленными по результатам заседания гуманитарной подгруппы.

"Леонид Макарович Кравчук начал заседание с предложения установить сегодня с нуля часов... вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня", — заявил Арестович.

Дополнительные меры по сохранению режима прекращения огня в Донбассе вступили в силу 27 июля 2020 года. Согласно документу, запрещалось нарушение перемирия, разведывательно-диверсионные действия, размещение вооружений и складов боеприпасов в жилой застройке.

За игнорирование пунктов договора предусматривалось дисциплинарное взыскание. С положениями документа были согласны как представители ЛДНР, так и Украины. Однако начиная с февраля 2021 года в Луганске и Донецке сообщали о многочисленных срывах перемирия со стороны ВСУ и переброске украинской техники к линии соприкосновения.