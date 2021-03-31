Сбор средств на штраф обворовавшему бюджет депутату Шереметьеву объявили в ФБК

Команда Алексея Навального хочет собрать с простых россиян деньги на выплату штрафа экс-депутата от фракции КПРФ в Мосгордуме Олега Шереметьева.

Команда Алексея Навального хочет собрать с простых россиян деньги на выплату штрафа экс-депутата от фракции КПРФ в Мосгордуме Олега Шереметьева.

Пройти в думу в 2019 году чиновнику помогла система "Умного голосования". При этом Шереметьев обворовывал столичный бюджет. По данным Следственного комитета РФ, он присваивал себе деньги, которые предназначались для выплат премий помощникам. Средства экс-депутат переводил на карту своей сотрудницы, а она уже возвращала их ему обратно, пишет Nation News. В итоге чиновник оказался приговорен к условному сроку в четыре года и обязан компенсировать убыток.

Политику необходимо выплатить 2,1 миллиона рублей. Московский штаб Навального заявляет, что дело "сфабриковано" — сотрудники организации создали специальный канал в поддержку Шереметьева, где указали реквизиты счета для сбора денег. Обычные граждане, по мнению ФБК (признан иноагентом в РФ), должны помочь экс-депутату заплатить 2 миллиона рублей штрафа из своих заработных плат, которые гораздо меньше, чем вышеописанные "премии" для помощницы.