Экономист объяснил, почему отключение от SWIFT станет «липовой угрозой»

Россия в ответ на угрозы новых санкций со стороны Запада может сделать свою финансовую систему полностью суверенной.

Россия в ответ на угрозы новых санкций со стороны Запада может сделать свою финансовую систему полностью суверенной.

Такое мнение в беседе с Информационным агентством «Красная Весна» высказал глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич, отвечая на вопрос, как политическому руководству РФ следует реагировать на растущее давление со стороны США и их союзников.

С приходом к власти в Соединенных Штатах Америки демократа Джо Байдена, Америка еще больше усилила агрессию в адрес России. Новый глава Белого дома позволяет себе называть российского президента «убийцей», при этом в Вашингтоне раздаются призывы ввести против Москвы все более жесткие санкции, вплоть до отключения ее от системы международных межбанковских платежей SWIFT.

Андрей Бунич считает, что Россия должна использовать угрозы со стороны Запада ввести санкции против ее государственного долга и отключить от системы SWIFT, как повод для развития своей собственной – полностью независимой от внешних сил финансовой системы.

«Экономически нам точно хуже не будет… Они тем самым Путина толкают в сторону правильной дороги. Они тем самым наталкивают его на мысль, что надо создать свою независимую суверенную финансовую систему», — заявил экономист.

По словам эксперта, Россия уже много лет использует западные финансовые инструменты и финансовую систему, и до сих пор она не стремилась обособляться. Но новые санкции, которыми ее так усиленно пугают в последнее время, могут на практике оказаться не такими уж и страшными, в том числе и меры против российского госдолга.

«Это будет холостой выстрел, который покажет с очевидностью, что на самом деле это липовая угроза. Так же, как и со SWIFT. Система SWIFT уже является анахронизмом… она сама умрет», — объяснил Бунич.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что новые санкции против России все-таки будут введены, так как и американцы, и их европейские союзники в отношениях с Москвой руководствуются не экономическими соображениями, а политическими мотивами. Возможно, они с удовольствием отказались бы от новых антироссийских мер, но уже просто не могут этого сделать, так как сами зашли слишком далеко и поставили на карту собственный авторитет.

России же, чтобы выжить и победить в условиях обострившегося противостояния, нужно обзавестись другими темпами роста и собственной независимой финансовой системой, добавил Бунич.