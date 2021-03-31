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19:56   31 Марта 2021
Армия

Хатылев посмеялся над планами Украины начать серийный выпуск крылатых ракет

Хатылев посмеялся над планами Украины начать серийный выпуск крылатых ракет

Украине потребуется 200 крылатых ракет, чтобы ее армия смогла сравняться в ядерном потенциале в Черном море с Россией, заявил военный эксперт Михаил Самусь. Киеву придется потратить годы, чтобы организовать производство вооружения и научить командиров ими пользоваться, считает экс-начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.

Самусь напомнил, что сейчас на вооружение ВСУ поступили первые комплексы «Нептун», но этого недостаточно. Киеву следует обозначить противостояние с Россией в Черном море как главный военный приоритет, объединить корабли, ракеты в единую систему. Однако на это Украине придется потратить годы и миллионы гривен.

С ним солидарен Хатылев. В беседе с Nation News эксперт напомнил, что организовать серийное производство крылатых ракет очень непросто. По его словам, на Украине развалены основные машиностроительные и оборонные заводы, поэтому  большинство комплектующих за рубежом, а это – колоссальные деньги. Однако производство оружия не единственная проблема.

«Для производства 50 ракет необходимо произвести десять пусков, провести испытания: мобильные, динамические, это целый комплекс мероприятий. А это не один день, не один месяц. <...> Просто сказать, что они сделают сто, тысячу или десять тысяч ракет — пустые слова», — констатировал Хатылев.

Хатылев посмеялся над планами Украины начать серийный выпуск крылатых ракет

Впрочем, даже при выполнении всех условий, план сокращения разрыва в ядерном потенциале остается бесперспективным. ВСУ не стоит списывать со счетов береговые комплексы обороны Черноморского флота, средства ПВО, авиацию противника:

«Черноморский флот РФ в состоянии видеть воздушную и наземную обстановку на расстоянии до четырех тысяч километров. Для этого используется станция "Воронеж", станции противоракетной обороны, система разведки в интересах ЧФ», — добавил эксперт.

Украинская армия не сможет бросить России вызов, пока у той есть комплексы по борьбе с воздушными целями, такие как «Искандер», резюмировал Хатылев.

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#украина #ракеты #искандер #черноморский флот #нептун

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