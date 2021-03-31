Хатылев посмеялся над планами Украины начать серийный выпуск крылатых ракет

Украине придется потратить годы и огромные деньги для того, чтобы достичь ракетного потенциала России в Черном море, убежден эксперт.

Украине потребуется 200 крылатых ракет, чтобы ее армия смогла сравняться в ядерном потенциале в Черном море с Россией, заявил военный эксперт Михаил Самусь. Киеву придется потратить годы, чтобы организовать производство вооружения и научить командиров ими пользоваться, считает экс-начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.

Самусь напомнил, что сейчас на вооружение ВСУ поступили первые комплексы «Нептун», но этого недостаточно. Киеву следует обозначить противостояние с Россией в Черном море как главный военный приоритет, объединить корабли, ракеты в единую систему. Однако на это Украине придется потратить годы и миллионы гривен.

С ним солидарен Хатылев. В беседе с Nation News эксперт напомнил, что организовать серийное производство крылатых ракет очень непросто. По его словам, на Украине развалены основные машиностроительные и оборонные заводы, поэтому большинство комплектующих за рубежом, а это – колоссальные деньги. Однако производство оружия не единственная проблема.

«Для производства 50 ракет необходимо произвести десять пусков, провести испытания: мобильные, динамические, это целый комплекс мероприятий. А это не один день, не один месяц. <...> Просто сказать, что они сделают сто, тысячу или десять тысяч ракет — пустые слова», — констатировал Хатылев.

Впрочем, даже при выполнении всех условий, план сокращения разрыва в ядерном потенциале остается бесперспективным. ВСУ не стоит списывать со счетов береговые комплексы обороны Черноморского флота, средства ПВО, авиацию противника:

«Черноморский флот РФ в состоянии видеть воздушную и наземную обстановку на расстоянии до четырех тысяч километров. Для этого используется станция "Воронеж", станции противоракетной обороны, система разведки в интересах ЧФ», — добавил эксперт.

Украинская армия не сможет бросить России вызов, пока у той есть комплексы по борьбе с воздушными целями, такие как «Искандер», резюмировал Хатылев.