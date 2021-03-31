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19:31   31 Марта 2021
Происшествия

СМИ сообщили о проверке посольства РФ в Киеве на "минирование"

СМИ сообщили о проверке посольства РФ в Киеве на "минирование"

Украинские правоохранители проверяют информацию о якобы "минировании" здания российского посольства в столице Незалежной.

Полицейские совместно с кинологами и взрывотехниками прибыли к посольству РФ в Киеве для проведения в нем осмотра, пишут местные СМИ. Район, где существует угроза "взрыва", оцеплен до окончания работ правоохранителей.

Помимо российского посольства неизвестные "заминировали" ряд других объектов в городе, передает РИА Новости. Так, в их списке оказались дома жилого комплекса Time и Киевский апелляционный суд. На данный момент их также осматривают украинские правоохранители.

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#киев #проверка #посольство рф #минирование

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