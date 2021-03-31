Эндокринолог Мельниченко объяснила, как гормоны влияют на психику человека

Различные гормоны влияют на изменения в психике и организме человека, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Галина Мельниченко.

Различные гормоны влияют на изменения в психике и организме человека, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Галина Мельниченко.

Эндокринолог приняла участие в программе "О самом главном" с Сергеем Агапкиным. Ведущий задал вопрос о влиянии разных гормонов на человеческую психику. Мельниченко рассказала, что недостаток гормона тироксин, который вырабатывается щитовидной железой, приводит к внешним изменениям.

"Дефицит тироксина проявляется в избыточном весе, в апатичности, и отечности, а вот избыток тироксина, который нарушает деятельность нервной системы проявляется в чрезмерной раздражительности. Дефицит половых гормонов очень сложная вещь и это биологически обусловлено, например, в период менопаузы, если нет противопоказаний, назначается заместительная гормональная терапию", — объяснила специалист.

Влияние оказывают адреналин и норадреналин. Они присутствуют в надпочечниках. Однако те, которые вырабатываются в области мозга, нельзя назвать гормонами. Они являются биогенными аминами, которые отвечают за реакции, такие как "убегай", "спасайся". Прежде всего элементы обеспечивают перераспределение крови.

"Кровь должна попасть в мышцы, уйти из брюшной полости, чтобы человек или животное могло убежать. Одновременно эти гормоны, когда они выделяются центральной нервной системой, могут вызывать тревогу. Существуют заболевания, при которых адреналина очень много — это опухоли надпочечников. Тревога и страх при этом очень велики", — добавила эндокринолог.

Агапкин сделал вывод, что если у человека сформировалась опухоль, продуцирующая избыточное количество адреналина и норадреналина, то могут наблюдаться тревога, раздражительность и агрессия. Мельниченко подтвердила выводы ведущего и добавила, что могут возникать соматические жалобы. Среди них повышенное давления, необъяснимый страх смерти. При этом назначать прием и расшифровывать гормоны может только врач, подытожила эндокринолог.