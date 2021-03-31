Ищенко: политическая верхушка Украины потеряла адекватность

Планы украинских властей провести масштабные контртеррористические учения в районе, вплотную примыкающем к зоне боевых действий в Донбассе, указывает на полную потерю адекватности у политической верхушки страны.

Планы украинских властей провести масштабные контртеррористические учения в районе, вплотную примыкающем к зоне боевых действий в Донбассе, указывает на полную потерю адекватности у политической верхушки страны.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог, обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко.

Киев, по словам политолога, называет население и военнослужащих республик Донбасса террористами, то есть идет на открытую провокацию и рискует развязать «случайную войну». В подобном развитии событий в первую очередь заинтересованы американцы, так как в этом случае у Вашингтона появится повод подвергнуть Россию мощному давлению, нацеленному на полное обнуление всех российско-европейских торгово-экономических связей.

При этом Ищенко обратил внимание на то, как на действия украинских властей, и в частности на планы Киева развернуть на востоке страны масштабные военные учения, реагируют в Германии и во Франции.

В Берлине и Париже, по его словам, стараются делать вид, что «ничего не замечают», рассчитывая, видимо, что обострения не произойдет и ситуация урегулируется сама собой.

В отношениях с Соединенными Штатами, отмечает Ищенко, максимум, что может позволить себе Евросоюз – это страусиную позицию. Но есть в ЕС страны, которые в попытке угодить США полностью поддерживают неразумное поведение украинских властей, это – страны Балтии и Польша, которые также надеются, что сумеют извлечь личную выгоду в том случае, если Киеву удастся разжечь настоящий конфликт между Украиной и РФ.