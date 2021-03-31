Япония приписала себе Курильские острова в новых школьных учебниках

Япония внесла правки в школьные учебники, согласно которым Курильские острова якобы принадлежат Поднебесной. Об этом сообщило издание The Japan Times.

Япония внесла правки в школьные учебники, согласно которым Курильские острова якобы принадлежат Поднебесной. Об этом сообщило издание The Japan Times.

В Японии в школьных учебниках по обществознанию и географии Курильские острова, которые принадлежат России, и архипелаг Сенкаку в Восточно-Китайском море, на который претендуют Китай и Тайвань, стали принадлежать Поднебесной. Это произошло из-за поправок к учебным материалам, которые внесло Министерство образования страны, передает "ПолитРоссия".

Чиновники усомнились в качестве учебных материалов и сообщили о 19 случаях, где необходимо внести правки. После этого японские издательства стали добавлять изменения в тексты учебников, где говорится о принадлежности Курильских островов и архипелага Сенкаку.

"В школьные учебники Японии были внесены правки, отражающие новые правила в отношении спорных территорий", — добавили в министерстве.

Раньше в школьных материалах указывали, что Курилы принадлежат России, теперь там говорится, что РФ их якобы "незаконно" заняла. Архипелаг Сенкаку и вовсе назван неотъемлемой частью Японии. Прежние формулировки могли привести к недопониманию в свете международного права, посчитали в Минобразования страны.