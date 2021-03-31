19:05 31 Марта 2021Политика
МИД России предупредил Австралию об адекватном ответе на санкции
Министерство иностранных дел России пообещало ответить на санкции Австралии, введенные против одного физлица и четырех компаний из РФ.
Министерство иностранных дел России пообещало ответить на санкции Австралии, введенные против одного физлица и четырех компаний из РФ.
Как заявили в российском посольстве в Канберре, ограничительные меры не останутся без адекватного ответа со стороны Москвы.
"Расцениваем их как недружественный шаг, который, разумеется, не останется без последствий", — отметил пресс-атташе посольства РФ в Австралии Илья Рощенков.
Австралийские партнеры ввели новые санкции, которые не имеют отношения ни к ситуации вокруг Крыма, ни к двустороннему диалогу Канберры с Москвой, говорится в заявлении российского посольства.