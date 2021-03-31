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19:05   31 Марта 2021
Политика

МИД России предупредил Австралию об адекватном ответе на санкции

МИД России предупредил Австралию об адекватном ответе на санкции

Министерство иностранных дел России пообещало ответить на санкции Австралии, введенные против одного физлица и четырех компаний из РФ.

Как заявили в российском посольстве в Канберре, ограничительные меры не останутся без адекватного ответа со стороны Москвы.

"Расцениваем их как недружественный шаг, который, разумеется, не останется без последствий", — отметил пресс-атташе посольства РФ в Австралии Илья Рощенков.

Австралийские партнеры ввели новые санкции, которые не имеют отношения ни к ситуации вокруг Крыма, ни к двустороннему диалогу Канберры с Москвой, говорится в заявлении российского посольства.

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