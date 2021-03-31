Американец потерял около 1 млн долларов из-за вредоносного приложения App Store

Мошенникам удалось запустить в App Store вирусный сервис, в результате чего американец потерял около 1 млн долларов.

Мошенникам удалось запустить в App Store вирусный сервис, в результате чего американец потерял около 1 млн долларов.

Пользователь загрузил программу Trezor и ввел свои личные данные, после чего лишился всех средств, которые хранились в криптовалюте, сообщает The Washington Post. Представители Apple объяснили, что на проверку мошенники отправляют нормальные сервисы, а после добавления в магазин трансформируют их в фишинговые.

Изначально приложение Trezor позиционировалась как сервис для хранения паролей и шифрования файлов. Вредоносное приложение было доступно для скачивания в период с 22 января по 3 февраля. Специалисты британской компании Coinfirm подсчитали, что жертвами злоумышленников могли стать около пяти человек, а ущерб превысил 1,6 млн долларов.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о том, что данные пользователей VPN-сервисов попали в Сеть. Эта ситуация еще раз заставила задуматься о конфиденциальности.