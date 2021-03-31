Трамп объяснил свои президентские амбиции необходимостью помочь США

Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что в 2024 году снова будет баллотироваться на пост главы Белого дома.

Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что в 2024 году снова будет баллотироваться на пост главы Белого дома.

Свои президентские амбиции Трамп объяснил необходимостью помочь Соединенным Штатам. По словам бывшего американского лидера, он считает себя обязанным перед государством.

"Мы многим обязаны нашей стране и сейчас должны ей помочь", — заявил Трамп.

Ранее экс-глава Белого дома запустил интернет-ресурс для общения со сторонниками. Они могут на сайте отправить комментарии бывшему президенту и даже пригласить его с супругой Меланией для участия в мероприятии.