Представлена новая мощная архитектура Armv9

Компания Arm презентовала новую процессорную архитектуру Armv9, она заменит нынешнюю Armv8, которая появилась почти десять лет назад.

Компания Arm презентовала новую процессорную архитектуру Armv9, она заменит нынешнюю Armv8, которая появилась почти десять лет назад.

Samsung сообщил о готовности применить новую разработку Arm. Разработчики отметили, что использовать Armv9 будут очень многие производители. Компания написала в Twitter, что вместе с Arm ожидает, что новая архитектура станет основой для широкого спектра инноваций для следующего поколения SoC Exynos.

На данный момент нет информации о выходе первой платформы на основе новой архитектуры. Эксперты уточнили, что с момента анонса Armv8 до выхода первых SoC прошло примерно три года.