Мутация сделала вирус COVID-19 устойчивым к холоду

Биологи из Тайваня выяснили, что новую мутацию можно считать самой крупной с момента начала пандемии. Ученые считают, что это изменение можно использовать в создании вакцины.

Биологи из Тайваня выяснили, что новую мутацию можно считать самой крупной с момента начала пандемии. Ученые считают, что это изменение можно использовать в создании вакцины.

Новые штаммы появились в результате мутации в S-белке самого вируса. Его ген отвечает за попадание COVID-19 в организм. Название новой версии — D614G, именно она защищает оболочку вируса и дает устойчивость к холоду.

Точный механизм действия D614G на человека неизвестен, но ученые полагают, что есть возможность создать вакцину после изучения. Эксперимент показал, что S-белок с мутацией способен менять форму и тем самым защищаться от вируса.

Также мутировавший вирус прошел испытание высокой температурой, это говорит о том, что он может выдерживать температурные перепады. Этот факт, по мнению ученых, объясняет быструю скорость, с которой вирус распространился в 2020 году.