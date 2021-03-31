В Роскачестве объяснили, как не купить фальшивую путевку

Высокий спрос на туристические путевки на фоне выхода из пандемии увеличил число фишинговых сайтов, которые имитируют продажу билетов и туров. Эксперты Роскачества рассказали, как не купить фальшивую путевку.

Высокий спрос на туристические путевки на фоне выхода из пандемии увеличил число фишинговых сайтов, которые имитируют продажу билетов и туров. Эксперты Роскачества рассказали, как не купить фальшивую путевку.

Профессиональных мошенников бывает непросто отличить настоящих туроператоров и продавцов путевок. В Роскачестве напоминают, что путевку следует покупать только на официальных сайтах турагентств. Нужно внимательно проверить доменное имя ресурса и дату его создания (через сервисы Whois). Если ресурс был создан недавно, высока вероятность, что он мошеннический.

Перед покупкой путевки также необходимо проверить, включен ли продавец в федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания поездки.

Специалисты Роскачества советуют быть внимательными, если за тур просят внести сразу полную стоимость и при этом давят на необходимость быстрого принятия решения. Это может оказаться мошенническими уловками. Не рекомендуется переходить по ссылкам из туристических рассылок из-за вероятности фишинга. Именно поэтому адрес сайта в поисковике стоит вводить самостоятельно. Более того, не нужно приобретать билеты на тех сайтах, которые предлагают совершить перевод на карту частному лицу.

«Не позволяйте собой манипулировать и не ведитесь на призрачные выгоды – доверяйте только проверенным туроператорам с хорошей репутацией на рынке. Так вы точно не попадете в лапы мошенников и не останетесь без средств накануне сезона отпусков», — советуют эксперты.

Отзывы в интернете часто не отражают реальную картин и пишутся на заказ, а значит, также могут ввести покупателя в заблуждение, напоминают эксперты.

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