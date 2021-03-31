Следователи составили портрет среднестатистического подростка-преступника в РФ

Сотрудники СК РФ проанализировали социально-демографические показатели личности несовершеннолетнего преступника и составили его предполагаемый портрет.

Сотрудники СК РФ проанализировали социально-демографические показатели личности несовершеннолетнего преступника и составили его предполагаемый портрет.

Так, результаты исследования показали, что чаще всего закон нарушают юноши 16–17 лет. В большинстве случаев они воспитывались в семьях с одним родителем, либо в полной семье, но с отрицательным психологическим климатом. При этом такой подросток может учиться в общеобразовательном учреждении, однако его деятельность не направлена на повышение своего уровня, пишет ТАСС.

Главную роль в формировании ценностей у детей по-прежнему играет семья. В ней же устанавливаются нормы поведения, которых подростки придерживаются уже во взрослой жизни. Поэтому для них важен пример ближайшего окружения и родителей, заключили в Следственном комитете РФ.