Норкин разбавил жаркие споры в студии НТВ одесским анекдотом про сосиски

Гости политического ток-шоу "Место встречи" обсудили вопрос о признании исторических ошибок государством. Студия визжала от анекдота, которым ведущий Андрей Норкин разбавил выпуск.

Гости политического ток-шоу "Место встречи" обсудили вопрос о признании исторических ошибок государством. Студия визжала от анекдота, которым ведущий Андрей Норкин разбавил выпуск.

Участники программы на НТВ обменялись мнениями на тему "Должны ли государства признавать свои исторические ошибки?". Депутат Госдумы РФ шестого созыва от КПРФ Вячеслав Тетекин заявил, что каждую конкретную ситуацию необходимо рассматривать отдельно. Политик привел в пример признание ответственности Советского Союза за Катынь, где не было вины. Тетекин пожаловался, что СССР ничего не получил за это признание.

Журналист Михаил Маркелов выступил за признание ошибок и вспомнил об убийстве российского императора Павла I. По мнению эксперта, он мог бы подписать договор с Наполеоном, а Великобритания тогда стала бы "нашей колонией". Маркелов назвал свои утверждения исторической правдой.

Соведущий Иван Трушкин счел, что государство должно давать объективную оценку. Норкин решил разбавить жаркие споры в студии одесским анекдотом про сосиски.

"Яша утром заходит на кухню, где его жена готовит завтрак. Он смотрит на жену и спрашивает ее: - Почему ты, когда варишь сосиски, отрезаешь им кончики? - Не знаю, мама научила. Яша заинтересовался вопросом. Зовет тещу, спрашивает ее. Она говорит: не знаю, мама научила. Звонят бабушке. Яна: Инна Самуиловна! Почему ваши дочь и внучка отрезают кончики сосисок и говорят, что вы их научили этому? Ответ бабушки (Андрей Норкин воспроизвел его с характерным "одесским" говорком): Яша, да вы шо, до сих пор варите сосиски в той самой моей маленькой кастрюлечке?"

Студия взорвалась от хохота от очередной шутки ведущего.