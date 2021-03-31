Совет Федерации признал конкурс "Лидеры России" эффективным

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко признала эффективность конкурса "Лидеры России".

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко признала эффективность конкурса "Лидеры России".

Отмечается, что за три года в конкурсе приняли участие около 700 тыс. человек. Определенное количество участников заняли серьезные посты в бизнес-компаниях, а некоторые сумели стать губернаторами, мэрами, заместителями министров.

Похожие конкурсы в других странах мира не проводятся. "Лидеры России" стал мероприятием, которое позволяет участникам подняться по карьерной лестнице вне зависимости от того, близко или далеко они находятся от столицы. Конкурс дает молодым людям возможность занять действительно высокий пост в государственном управлении.