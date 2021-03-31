Суд в Москве арестовал замглавы правительства Ставрополья Петрашова

Чертановский суд Москвы арестовал и. о. заместителя председателя правительства Ставрополья Романа Петрашова, обвиняемого в мошенничестве.

Чертановский суд Москвы арестовал и. о. заместителя председателя правительства Ставрополья Романа Петрашова, обвиняемого в мошенничестве.

Следователь просил избрать Петрашову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая. Ходатайство было удовлетворено, сообщили в пресс-службе суда.

Чиновнику предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), вину он не признает. По версии следствия, в период с 2013 по 2015 год Петрашов через посредников и подконтрольных ему юридических лиц получил от различных организаций около 130 млн рублей. За это он обещал помочь их руководителям с заключением госконтрактов на обустройство нефтяных и газовых месторождений.