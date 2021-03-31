Юная англичанка оказалась на больничной койке после укуса хомяка 

Девятилетняя британка по имени Сапфир едва не умерла и была срочно госпитализирована после того, как девочку укусил домашний хомяк. Оперативная помощь врачей спасла ребенку жизнь.

Девятилетняя британка по имени Сапфир едва не умерла и была срочно госпитализирована после того, как девочку укусил домашний хомяк. Оперативная помощь врачей спасла ребенку жизнь.

Домашний хомяк Блу едва не убил юную британку Сапфир из Сомерсета. Животное сидело у девочки на руках, как вдруг вонзило свои острые зубы в палец ребенка. Сапфир было очень больно, однако 31-летняя мама англичанки первое время не придала большого значения травме дочери. Лишь спустя какое-то время стало ясно, что ситуация сложнее, чем казалась сначала. О случаях из жизни хомяков и людей сообщает The Sun.

Палец девочки сильно опух и кровоточил. Мама Сапфир решила дать ребенку обеззараживающие лекарства, но не подумала, что с малышкой может случиться что-то серьезное, и сразу не стала обращаться к врачу.

"Я купила ей антибиотики и просто предположила, что рана заживет — вы слышали о ранах, инфицированных от укусов собак или кошек, а не от окровавленного хомяка", — сокрушалась англичанка.

Прошло несколько дней, но ситуация с пальцем не улучшалась, воспаление усиливалось, а вдобавок к ране по телу Сапфир пошли непонятные пятна. Тогда британка решила показать дочь врачам.

"Я увидела, как тревожная красная сыпь распространяется по ее руке, и сразу же поняла, что мы должны отвезти ее в больницу", — вспоминает женщина.

Поскольку у девятилетней Сапфир была очень высокая температура, то сперва ребенка поместили в изолятор для коронавирусных больных. Затем девочка сдала тест, он оказался отрицательным, и ее перевели в обычное отделение.

"Врачи поставили ей капельницу, как только мы добрались до больницы, так как ее сердце билось очень быстро", — поделилась британка.

Буквально на следующее утро Сапфир сделали операцию под общим наркозом, чтобы промыть образовавшуюся от укуса рану. Если бы врачи промедлили или мама англичанки не обратилась бы вовремя за помощью, ситуация могла окончиться трагически.

По словам врачей, серьезные инфекции от укусов хомяков встречаются у людей крайне редко. Тем не менее, всегда следует обращать особое внимание на укушенные животными места и следить, чтобы рана не опухала и не воспалялась. В противном случае медики настоятельно рекомендуют показаться специалистам.