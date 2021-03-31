Латвия допустила грубый просчет в планах удвоения экспорта

Созданный латвийскими властями план индустриальной политики, согласно которому к 2027 году государство удвоит экспорт, является несостоятельным.

Созданный латвийскими властями план индустриальной политики, согласно которому к 2027 году государство удвоит экспорт, является несостоятельным.

Об этом пишет местный информационно-новостной портал BB.LV, приводя мнение генерального директора Латвийской ассоциации переработчиков мяса Нормунда Шталса.

По его словам, и власти Латвии, и местные предприниматели понимают, что их главной задачей на ближайшее будущее является поиск новых экспертных рынков, и, если эта задача будет выполнена, проблема баланса экспорта и импорта будет решена, а если нет – поиск новых рынков для экспорта станет еще сложнее.

По плану латвийской национальной индустриальной политики, объем экспорта местных товаров к 2023 году должен составлять 22 миллиарда евро, а к 2027 году – 27 миллиардов евро. Но Нормунд Шталс уверен, что эти цифры недостижимы, так как в 2020 году латвийский экспорт составил всего 13,2 миллиарда евро, а это значит, что за семь лет его предстоит удвоить.

«Интересно, на чем основаны столь оптимистичные планы, потому что в мясоперерабатывающей отрасли это сделать в указанные сроки нереально», –считает Шталс.

45% латвийского экспорта, по его словам, составляет продукция таких отраслей, как сельское хозяйство, лесное хозяйство – добыча торфа и деревопереработка, и пищевая промышленность. И, если только авторы плана национальной индустриальной политики не предложат какого-то принципиально нового способа, удвоить экспорт этих отраслей за семь лет просто невозможно, уверен Шталс.

Напомним, в минувшем году уровень латвийского экспорта и так оказался рекордно высоким за период независимости республики, то есть за последние 30 лет. Латвийские производители экспортировали за границу товаров на 13,19 миллиарда евро, что на 1,7% (на 224 миллиона евро) превышает показатель 2019 года. При этом импорт товаров в Латвию, по данным Центрального статистического управления, наоборот снизился на 5,3% по сравнению с предыдущим годом.