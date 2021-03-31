Осужденный Алексей Навальный объявил голодовку. Информация об этом была опубликована в его Instagram.

Осужденный Алексей Навальный объявил голодовку. Информация об этом была опубликована в его Instagram.

За время нахождения в колонии Навальный получил десяток выговоров за нарушение порядка. По мнению бывшего юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Виталия Серуканова, такую тактику блогер выбрал от отчаяния.

Навальный понимает, руководство ФБК оказалось неспособно бороться за его освобождение. Теперь он провоцирует дисциплинарные взыскания, несмотря на риск попасть в ШИЗО, пытаясь хотя бы таким образом привлечь к себе внимание, считает Серуканов.