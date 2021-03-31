Главред: обсуждение Украины без Украины стало негативным сигналом для Киева

В Киеве обеспокоены тем, что Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Донбассе без президента Украины Владимира Зеленского.

В Киеве обеспокоены тем, что лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Донбассе без президента Украины Владимира Зеленского. По мнению политолога Андрея Золотарева, сам факт проведения этих переговоров небезопасен для государства. Таким мнением он поделился на страницах издания «Главред».

Ранее Владимир Путин поговорил по видеосвязи с канцлером ФРГ Меркель и президентом Франции Макроном. Лидеры трех государств обсудили наиболее актуальные международные вопросы, включая ситуацию на востоке Украины.

Президент России выразил серьезную озабоченность эскалацией конфликта в Донбассе со стороны Киева и фактическим отказом от режима прекращения огня. Макрон, в свою очередь, напомнил об ответственности России за ситуацию в регионе, а Меркель призвала к выполнению Минских соглашений.

«Путин в очередной раз изложил свои аргументы, попытавшись донести до Меркель и Макрона свое видение проблемы: ключ к миру в Донбассе находится не в Москве, а в Киеве. Макрон напомнил об ответственности России за ситуацию в Донбассе. А Меркель традиционно призвала к выполнению "Минска". То есть каждый на-гора выдал свое», — констатировал Золотарев.

Несмотря на то, что политики не пришли на переговорах к каким-либо принципиальным решениям, уже сам факт их проведения вызывает беспокойство в Киеве и является для него негативным сигналом.

«Ведь существует принципиальная позиция, которой придерживался [экс-президент Украины Петр] Порошенко и которую занимает Зеленский — о недопустимости каких-либо переговоров об Украине без Украины. Если бы в эти переговоры оказались втянуты США, и произошла бы коммуникация Вашингтона и Москвы за нашей спиной, это было бы более чем тревожно», — не сомневаются в «Главреде».

В этой связи Киеву нельзя оставлять без внимания произошедшее, иначе, предрекают журналисты украинского издания, «страну ждут нерадужные перспективы»:

«Украина окажется уже не за столом переговоров, а под столом или на столе — ее судьбу будут решать без нее. То, что такая коммуникация — об Украине без Украины — идет, является негативным сигналом. И дальше будет больше», — заключили в издании.

Кроме того, на переговорах Путин, Меркель и Макрон обсудили необходимость объединить усилия перед угрозой пандемии коронавируса. Итоги встречи в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» положительно оценил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Депутат выразил уверенность, что российская вакцина «Спутник V» пройдет успешную регистрацию в ЕС и будет пользоваться большим спросом среди европейцев.