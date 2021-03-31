Официально чиновник покидает пост с 12 апреля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова по причине ее сокращения. Официальное распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

«Освободить 12 апреля 2021 года Тихонова Анатолия Владимировича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», - гласит документ.

Напомним, в сентябре 2020 года Тихонов был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму не менее 603 млн рублей. В ноябре 2020 года Басманный суд Москвы принял решение об аресте земельных участков и дома в Подмосковье замминистра.