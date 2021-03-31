Военнослужащие в Швейцарии смогут носить женское белье

Женщинам-военнослужащим в армии Швейцарии разрешат носить женское нательное белье. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на местные СМИ. Так армию хотят сделать более привлекательной для призывников слабого пола.

Женщинам-военнослужащим в армии Швейцарии разрешат носить женское нательное белье. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на местные СМИ. Так армию хотят сделать более привлекательной для призывников слабого пола.

Сейчас всем швейцарским рекрутерам дают стандартный набор военной формы — мужское белье получают все. Зачастую оно слишком свободно и не подходит по размеру.

В ближайшее время женщины протестируют два набора нижнего белья — для теплого и холодного сезонов. Пилотный проект стартует в апреле. Сейчас женщины в армии Швейцарии составляют около 1% от общего числа служащих, но страна надеется увеличить эту цифру до 10% к 2030 году.

В Швейцарии существует обязательная воинская повинность для мужчин. Дамы могут присоединиться к армии на добровольной основе.

В Вооруженных силах РФ элементы женского белья появились в 2018 году. До этого правила ношения нижнего белья женщинами-военными не регламентировались.