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17:45   31 Марта 2021
Политика

Путин отразил доходы за 2020 год в ежегодной декларации

Путин отразил доходы за 2020 год в ежегодной декларации

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2020 год, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сотрудники администрации главы государства также заполнили соответствующие документы. Все они будут опубликованы в установленные сроки, отметил Песков.

Стоит отметить, что представленные данные должны пройти проверку. После чего их разместят на официальном ресурсе в течение 14 дней.

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#путин #декларация #доходы

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