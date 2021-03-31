Путин отразил доходы за 2020 год в ежегодной декларации

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2020 год, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2020 год, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сотрудники администрации главы государства также заполнили соответствующие документы. Все они будут опубликованы в установленные сроки, отметил Песков.

Стоит отметить, что представленные данные должны пройти проверку. После чего их разместят на официальном ресурсе в течение 14 дней.