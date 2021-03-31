Пользователи соцсетей обнаружили редкий кадр с главными звездами «Сватов»

На одном снимке были запечатлены актеры Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и Анна Кошмал.

В сети появился редкий кадр из сериала «Сваты», на котором самые звездные герои многосерийной комедии запечатлены все вместе. Снимок опубликован на фан-странице @svaty7_2020.

В кадре оказались полюбившиеся многим зрителям герои: Валентина Будько (Валюха) в исполнении Татьяны Кравченко, ее муж Иван Будько, роль которого исполнил Федор Добронравов, Ольга Николаевна (Людмила Артемьева), а также самые молодые участники проекта — актриса Анна Кошмал в роли Женьки и два внука Никита и Женя.

В кадре звездная семья, одетая в летнюю одежду, вероятно, прибыла или в гости, или на отдых.

Авторы публикации предложили поддержать любимый сериал и оставить в комментариях как можно больше сердечек. Многочисленные поклонники сериала своеобразный флешмоб активно подхватили, поскольку с нетерпением ожидают выхода в свет седьмого сезона, который должен завершить многосерийную комедию.

Съемки долгожданных серий стартовали еще в конце января 2020 года в Белоруссии. Однако из-за пандемии коронавируса их пришлось приостановить. Артисты планируют вернуться на площадку летом 2021 года.