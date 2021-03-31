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17:36   31 Марта 2021
Политика

Еврокомиссия подает судебный иск против Польши из-за нарушения прав судей

Еврокомиссия подает судебный иск против Польши из-за нарушения прав судей

Еврокомиссия объявила о подаче иска в Европейский суд юстиции против Польши в связи с нарушением прав судей и принципа независимости судебной системы в стране.

Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, ЕК приняла важное решение по защите прав судей и правового государства.

"Еврокомиссия приняла решение о подаче в Европейский суд юстиции иска против Польши<...> Это часть процедуры устранения нарушений в польском законе о реформе судебной системе, который вступил в силу в феврале 2020 года", — заявил Рейндерс.

Он добавил, что закон о реформе судебной системы Польши подрывает принцип ее независимости и позволяет оказывать давление на судей, которые рискуют увольнением по решению властей.

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