Новые правила сдачи экзамена на водительские права начнут действовать с 1 апреля в РФ

Практическую часть экзамена на водительские права будут сдавать в России по новым правилам. Нововведение начнет действовать с 1 апреля.

Практическую часть экзамена на водительские права будут сдавать в России по новым правилам. Нововведение начнет действовать с 1 апреля.

Изначально практический экзамен учащиеся автошкол сдавали на автодроме. Теперь навыки управления автомобилем будут проверять в условиях реального движения на трассах. Об этом сайту 360tv.ru рассказал учредитель автошколы «Мегаполис» Алексей.

Также практический экзамен будут проводить в две стадии. На первом этапе ученик должен показать обязательные маневры. Вторая фаза рассчитана на демонстрацию умения управления машиной в условиях города. На автодроме будут проверять только параллельную парковку, въезд в бокс, подъем и разворот в ограниченном пространстве.