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17:13   31 Марта 2021
Общество

Жесткие карантинные меры будут введены в Киеве с 5 апреля

Жесткие карантинные меры будут введены в Киеве с 5 апреля

Власти украинской столицы ужесточат карантинные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. Изменения вступят в силу с 5 апреля.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ужесточении карантинных ограничений в украинской столице. По словам градоначальника, это связано с эпидемиологической обстановкой в Киеве.

"Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора, иначе будут сотни смертей каждый день", — рассказал Кличко.

Согласно новым изменениям, в Киеве с 5 апреля будут закрыты все школы и детские сады. Проезд на транспорте будет возможен только при наличии специальных пропусков, которые будут выдавать исключительно сотрудникам предприятий критической инфраструктуры. Заведения общественного питания будут работать и дальше, однако только навынос или с доставкой.

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#украина #киев #карантин #пандемия #коронавирус

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