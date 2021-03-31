СОМБ: Жители ЦАР поддерживают российских инструкторов и благодарят за помощь армии

Появление фейков в Сети, связанных с прибытием колонны военной техники из Судана в ЦАР, являются подтверждением успехов российских инструкторов.

Появление фейков в Сети, связанных с прибытием колонны военной техники из Судана в ЦАР, являются подтверждением успехов российских инструкторов.

Ранее в некоторых сетевых изданиях были опубликованы недостоверные данные о масштабах военной помощи ЦАР от Судана, а также целях переброски техники. Представитель "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) Александр Иванов отметил, что подобные слухи публикуются не в первый раз, передает ФАН.

"К сожалению, успешная деятельность российских инструкторов по подготовке личного состава армии, полиции и жандармерии для обеспечения безопасности в республике продолжает привлекать внимание недоброжелателей, распространяющих фейки", — рассказал он.

Иванов напомнил, что распространивший ложную информацию сайт Corbeau News ранее был заблокирован в ЦАР за распространение недостоверных данных. Председатель СОМБ отметил, что лучшей оценкой работы россиян является доброжелательное отношение местных жителей.

"Это реальная помощь народу ЦАР, и люди постоянно говорят нашим ребятам слова поддержки и благодарности", — подытожил глава СОМБ.

Напомним, что в город Амдафок на востоке ЦАР из Судана прибыла колонна военной техники. На месте ее встречали центральноафриканские военнослужащие и российские инструкторы.